Ekonomi torba teklifi komisyonda görüşülecek

Kayıt dışılıkla mücadeleyi hedefleyen teklifle, vergide adaletin güçlendirilmesi için indirim ve istisnalarda sınırlandırılmaya gidilecek. Ayrıca 2022 yeni yasa teklifiyle tüm otomobiller için ÖTV üç baremde toplanacak. Baremler yüzde 80, yüzde 150, yüzde 220 olarak belirlendi. Mevcut uygulamada tüm araçlardan fiilen en az yüzde 80 vergi alındığı için bu değişiklik mevcut fiyatlara doğrudan bir artış ya da indirim getirmeyecek. Özellikle lüks segmentte yer alan arkası kasa 4x4 kamyonetlerin ÖTV oranı, yasa teklifiyle yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkarılıyor.