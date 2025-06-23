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Ekonomi torba teklifi komisyonda görüşülecek

Ekonomi torba teklifi komisyonda görüşülecek

04:0023/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kamuya 32,8 milyar liralık ek getiri sağlayacak olan ekonomi torba teklifi bu hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Kayıt dışılıkla mücadeleyi hedefleyen teklifle, vergide adaletin güçlendirilmesi için indirim ve istisnalarda sınırlandırılmaya gidilecek. Ayrıca 2022 yeni yasa teklifiyle tüm otomobiller için ÖTV üç baremde toplanacak. Baremler yüzde 80, yüzde 150, yüzde 220 olarak belirlendi. Mevcut uygulamada tüm araçlardan fiilen en az yüzde 80 vergi alındığı için bu değişiklik mevcut fiyatlara doğrudan bir artış ya da indirim getirmeyecek. Özellikle lüks segmentte yer alan arkası kasa 4x4 kamyonetlerin ÖTV oranı, yasa teklifiyle yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkarılıyor.

YOKLAMA FİŞİ ELEKTRONİK ORTAMDA

Yeni torba teklifiyle Vergi Usul Kanunu da değişecek. Bu kapsamda yoklama fişi elektronik ortamda düzenlenecek. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen 'Elektronik Yoklama Sistemi' ile yoklamalar vergi dairelerindeki tablet bilgisayarlar aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilecek.



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