Ekonomik kayıp 30 milyar TL: Malatya'da 568 bin ton ürün etkilendi

İl genelinde bir milyon 600 bin dekar alan nisan ayındaki zirai dondan etkilendi. Hububat alanlarıyla beraber ve tahminen 568 bin ton ürün kullanılamaz hale geldi. Zirai dondan meyve alanlarında yaklaşık yüzde 95 ile yüzde 100'ü, hububatta ise yüzde 15 ila 20 arasında ürünlerde hasar meydana geldi. Zirai donun il ekonomisine çok boyutlu etkisininse 30 milyar lira olduğu görüldü. Bazı tarla ürünlerinde lokal olarak yüzde 15-30 civarında da olsa zarar oluştu. İlde kayısı, elma, kiraz, ceviz, bademde yüzde 95 ila 98 oranında, üzümdeyse yüzde 50 ila 60 oranında zirai dondan etkilenme yaşandı.

Komisyona bilgilendirmede bulunan Malatya Valisi Seddar Yavuz ise kayısı fiyatlarında zirai don sonrasında neredeyse yüzde 100'ün üzerinde bir artış olduğunu bildirerek, üreticilerin yurt dışına verdiği sözleri anımsattı. Yavuz, "İhracatta daha önce belirli bir rakamdan sözleşme imzalamış, elinde stoku olmayanlar varsa bunlarla ilgili bir ekonomik problem olabilir" değerlendirmesinde bulundu. Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, kayısıda normalde 150-160 lira olan çıkış fiyatının 250 liraya yükseldiğini, perakende 400-450 lira olan fiyatın 750-800 lira civarına yükseldiği bilgisini verdi. Akar, "Tahminî zarar yaklaşık 25-30 milyar TL arasında ama çiftçinin şimdiye kadar yaptığı maliyet açısından bu rakam biraz daha düşük" bilgisini verdi.