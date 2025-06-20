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İŞKUR gençlere sunulan istihdam desteklerini tek çatı altında topladı

İŞKUR gençlere sunulan istihdam desteklerini tek çatı altında topladı

13:2620/06/2025, Cuma
AA
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İŞKUR Gençlik platformu
İŞKUR Gençlik platformu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), gençlerin iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla istihdam teşviklerini İŞKUR Gençlik platformunda topladı.

İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizliğin azaltılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesiyle kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İŞKUR, 81 ilde bulunan fiziki birimlerinin yanı sıra dijital ortamda da gençlerin kariyer planlamalarına destek verecek.

Bu kapsamda gençlerin iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla istihdam teşvikleri, "İŞKUR Gençlik" platformunda toplandı.

Staj başvuruları yapılabilecek

Platform ile gençler, iş gücü piyasasında talep edilen mesleklere ve hizmetlere erişebilecek, kurumun kendilerine sunduğu kariyer rehberliği ve danışmanlığıyla ilgili bilgilere ulaşabilecek. Ayrıca kurs ve programlar başta olmak üzere işe yerleştirme, staj, iş ve meslek danışmanlığı başvurularını yapabilecek.

Gençler, platform üzerinden iş kulübü eğitimlerine başvurabilecek, mesleki yönelim test bataryası ile nitelik ve becerilerini de keşfedebilecek.

Bunların yanı sıra devlet üniversiteleriyle birlikte, öğrencilerin istihdam edilebilirliğinin artırılmasına katkı sağlamak, onlara bilgi, beceri, çalışma alışkanlığını ve disiplinini kazandırmak amacıyla düzenlenen İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular da platform üzerinden yapılabilecek.

Platformdaki Dijital Kütüphane ise meslek seçimi ve iş arama sürecinde ihtiyaç duyulan bilgilerin yanı sıra makale ve videolar ile gençlerin kariyer planlamalarına katkıda bulunacak.

İŞKUR Gençlik platformuna
adresinden ulaşılabiliyor.


#istihdam
#İş ve Meslek Danışmanlığı
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