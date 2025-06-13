Bakan Işıkhan güzel haberi duyurdu: Tam 1 milyon 320 bin kişi istihdam edilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çok önemli hedeflerimiz var. 500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli birey ve 275 bin yükseköğretim mezunu vatandaşımızı istihdama kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.
Memur-Sen tarafından engelli bireylerin fırsatlarda eşit, engelsiz, erişilebilir ve önyargısız bir toplumda yaşam sürmesi amacıyla Memur-Sen Engelliler Komisyonu Türkiye Buluşması gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleşen programda Memur-Sen'in yapmış olduğu Engellilerin Çalışma Hayatı Ve Erişilebilirlik Analiz Raporu tanıtımını da yapıldı.
Bakan Işıkhan, 2026-2028 yıllarını kapsayacak olan 8. Dönem Toplu Sözleşme müzakerelerinde engellilere yönelik sorunların çözümünü ve Engelli Memur-Sen'in hazırlamış olduğu raporu da istişare edeceklerini bildirdi. Işıkhan, kamu görevlileri sendikalarına üyelik formunda engellilik durumunu gösteren ibarenin eklenmesine yönelik çalışmalara başlandığı bilgisini paylaştı.
"2025 yılı ilk çeyreği itibarıyla; yaklaşık 17 bin engelli vatandaş istidam edildi"
"Destek teknolojilerine aktarılan ödenek; 156 milyon lirayı aştı"
Işıkhan, mesleki eğitim ve rehabilitasyon projelerine; 80 milyon lira, işe uyum projelerine ise yaklaşık 8 milyon liranın üzerinde destek verdiklerini aktararak, "Destek teknolojilerine aktarılan ödenek; 156 milyon lirayı, korumalı işyeri projelerine sağlanan kaynak ise; 9,4 milyon lirayı aşmış durumdadır. Hayata geçirdiğimiz her projenin çalışma hayatına sağladığı katkıları, sık sık analiz etmekle kalmıyoruz aynı zamanda ihtiyaca göre de güncelliyoruz. Özellikle engelli hibe desteklerinin, istihdamda kalma süresi bakımında ciddi etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Sunulan hizmetlere erişim kadar hizmetlerin niteliği de hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.
Işıkhan, Engelsiz İŞKUR Platformu ve Engelli İstihdamı Reform Paketini açıkladıklarını hatırlatarak, bu platformlarla birlikte engelli vatandaşların hibe başvurularında bulunabileceğini ve iş ilanlarına hızlı bir şekilde ulaşabileceklerini dile getirdi.
"İlk kez Destekli İstihdam Projesi'ni hayata geçiriyoruz"
Engelli bireylerin çalışacağı iş ortamının ve iş çevresinin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu bildiklerini de sözlerine ekleyen Işıkhan, bu çerçevede desteklerin üçüncü aşamasında, projedeki toplam engelli hibe tutarının yüzde 25'ini; iş yerinin düzenlemesi için hibe edeceklerini kaydetti.
‘Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyon Yönetmeliği'nde yaptıkları değişikliğe değinen Işıkhan, bu kapsamda engelli Projeleri artık doğrudan komisyona götürüleceğini ve böylece daha fazla projenin inceleneceğini söyledi.
"2002'de; 5 bin 777 olan kamuda engelli istihdamı, 13 kat artarak 73 bin 800'e ulaştı"
Kadınların, gençlerin ve engellilerin iş gücüne katılımını artırmak için yürütülen programların sahada olumlu yansımalar verdiğini söyleyen Işıkhan, "2002'de; 5 bin 777 olan kamuda engelli istihdamı, 13 kat artarak 73 bin 800'e ulaşmıştır. Kamu sektöründe engelli istihdamı; kota fazlası çalışan engellilerle birlikte; yasal yükümlülüğün yüzde 134'üne, özel sektörde ise yüzde 103'üne ulaşmış durumdadır" dedi.
"500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli ve 275 bin yükseköğretim mezununu istihdama kazandırmayı hedefliyoruz"
Program, Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.