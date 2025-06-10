Bakan Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla 5 ayda 614 bin kişi işe yerleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR’un Ocak-Mayıs döneminde 614 bin 586 kişinin istihdamına aracılık ettiğini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) ocak-mayıs döneminde 614 bin 586 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR'un yılın ilk beş ayındaki istihdam faaliyetlerine ilişkin verileri paylaştı.
Vatandaşların iş arama süreçlerine destek olduklarını ve çalışma hayatının ihtiyaçlarını tespit ettiklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti: