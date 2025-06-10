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Bakan Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla 5 ayda 614 bin kişi işe yerleşti

Bakan Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla 5 ayda 614 bin kişi işe yerleşti

11:3110/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR’un Ocak-Mayıs döneminde 614 bin 586 kişinin istihdamına aracılık ettiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) ocak-mayıs döneminde 614 bin 586 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR'un yılın ilk beş ayındaki istihdam faaliyetlerine ilişkin verileri paylaştı.

Vatandaşların iş arama süreçlerine destek olduklarını ve çalışma hayatının ihtiyaçlarını tespit ettiklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ocak-Mayıs aylarında toplam 614 bin 586 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1,3 milyondan fazla bireysel görüşme ve 374 bin 996 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 986 bin 856 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik."


#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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