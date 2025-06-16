TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,4 arttı

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 289 bin 223 kişi iken, 2025 yılı nisan ayında 15 milyon 658 bin 462 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,6 arttı.