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TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,4 arttı

TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,4 arttı

10:3116/06/2025, Monday
DHA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde toplam ücretli çalışan sayısının nisan ayında yıllık yüzde 2,4, aylık yüzde 0,7 arttığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde toplam ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 arttı.


  • Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 289 bin 223 kişi iken, 2025 yılı nisan ayında 15 milyon 658 bin 462 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,6 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde toplam ücretli çalışan sayısı 2025 Nisan ayında bir önceki aya göre de yüzde 0,7 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 arttı, inşaat sektöründe yüzde 2,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.




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