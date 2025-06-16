En ucuz sıfır otomobil belli oldu: Fiyatı 1 milyon liranın altında

Otomobil almak isteyenler zamlardan etkilenmemek için elini çabuk tutması gerekiyor. Kurban Bayramı sonrası hızlanan satışlarla birlikte Temmuz'da otomobil fiyatlarının artması bekleniyor.
Otomobil fiyatları ek maliyetler de eklenerek zamlanıyor. Birçok otomobil markası Haziran ayına ilişkin fiyat listelerini Temmuz ayında değiştirmeye hazırlanıyor.
Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Advanced S Tronic 2 milyon 628 bin 636 TL
BMW 120 Sport Line 2 milyon 974 bin TL
BYD Dolphin 1 milyon 365 bin TL
Chery Omoda 5 Pro Intelligent 2 milyon 145 bin TL
Cupra Born 1 milyon 925 bin TL
Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp 999 bin 990 TL
Ford Puma 1.0 Titanium manuel 1 milyon 514 bin 600 TL
Honda Jazz 1.5L Hybrid 1 milyon 607 bin TL
Hyundai i10 1.2 MPI manuel 1 milyon 94 bin TL
KIA Picanto 1.0 1 milyon 210 bin TL
Mercedes A200 2 milyon 944 bin TL
MG ZS Comfort 1.0 AT 1 milyon 399 bin TL
Opel Corsa 1.2 manuel 1 milyon 256 bin TL
Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 632 bin TL
Renault Clio Evolution 1.0 TCe otomatik 1 milyon 467 bin TL
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR 1 milyon 620 bin TL
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 1 milyon 569 bin 900 TL
Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life 1 milyon 380 bin TL
Togg T10X V1 RWD Standart menzil 1 milyon 440 bin TL
Toyota Corolla Vision Plus 1.5 Multidrive S 1 milyon 625 bin TL
Volkswagen Polo 1.0 manuel 1 milyon 631 bin TL
Jaecoo 7 Revive 1 milyon 999 bin TL
Dacia Sandero Stepway 1 milyon 356 bin TL
Nissan Juke 1 milyon 499 bin 500 TL
Citroen Elektrikli e-C3 1 milyon 99 bin 900 TL