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En ucuz sıfır otomobil belli oldu: Fiyatı 1 milyon liranın altında

En ucuz sıfır otomobil belli oldu: Fiyatı 1 milyon liranın altında

10:1816/06/2025, Pazartesi
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Otomobil almak isteyenler zamlardan etkilenmemek için elini çabuk tutması gerekiyor. Kurban Bayramı sonrası hızlanan satışlarla birlikte Temmuz'da otomobil fiyatlarının artması bekleniyor.

Otomobil fiyatları ek maliyetler de eklenerek zamlanıyor. Birçok otomobil markası Haziran ayına ilişkin fiyat listelerini Temmuz ayında değiştirmeye hazırlanıyor.


İşte en ucuz sıfır arabalar;

Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Advanced S Tronic 2 milyon 628 bin 636 TL

BMW 120 Sport Line 2 milyon 974 bin TL

BYD Dolphin 1 milyon 365 bin TL

Chery Omoda 5 Pro Intelligent 2 milyon 145 bin TL

Cupra Born 1 milyon 925 bin TL

Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp 999 bin 990 TL

Ford Puma 1.0 Titanium manuel 1 milyon 514 bin 600 TL

Honda Jazz 1.5L Hybrid 1 milyon 607 bin TL

Hyundai i10 1.2 MPI manuel 1 milyon 94 bin TL

KIA Picanto 1.0 1 milyon 210 bin TL

Mercedes A200 2 milyon 944 bin TL

MG ZS Comfort 1.0 AT 1 milyon 399 bin TL

Opel Corsa 1.2 manuel 1 milyon 256 bin TL

Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 632 bin TL

Renault Clio Evolution 1.0 TCe otomatik 1 milyon 467 bin TL

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR 1 milyon 620 bin TL

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 1 milyon 569 bin 900 TL

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life 1 milyon 380 bin TL

Togg T10X V1 RWD Standart menzil 1 milyon 440 bin TL

Toyota Corolla Vision Plus 1.5 Multidrive S 1 milyon 625 bin TL

Volkswagen Polo 1.0 manuel 1 milyon 631 bin TL

Jaecoo 7 Revive 1 milyon 999 bin TL

Dacia Sandero Stepway 1 milyon 356 bin TL

Nissan Juke 1 milyon 499 bin 500 TL

Citroen Elektrikli e-C3 1 milyon 99 bin 900 TL

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