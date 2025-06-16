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TPAO'nun Adıyaman'da petrol işletme ruhsatı süresi 10 yıl uzatıldı

TPAO'nun Adıyaman'da petrol işletme ruhsatı süresi 10 yıl uzatıldı

09:2616/06/2025, Pazartesi
AA
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Bir bölgede petrol arama süresi 10 yıl uzatıldı.
Bir bölgede petrol arama süresi 10 yıl uzatıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Adıyaman'da bir sahaya yönelik petrol işletme ruhsat süresi 14 Haziran 2035'e kadar uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Petrol arama süresi 10 yıl uzatıldı

Buna göre,
Adıyaman'da 5 bin 214 hektarlık sahaya ilişkin petrol işletme ruhsatının süresi 14 Haziran 2025'ten 14 Haziran 2035'e kadar 10 yıl süreyle uzatıldı.


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