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TPAO'nun İstanbul ve Tekirdağ'da petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı

TPAO'nun İstanbul ve Tekirdağ'da petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı

16:1824/05/2025, Cumartesi
AA
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TPAO
TPAO

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), İstanbul ve Tekirdağ'da bulunan kara sahasındaki petrol arama ruhsatının süresi iki yıl daha uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun, İstanbul ve Tekirdağ'da bulunan 27 bin 611 hektarlık kara sahasındaki petrol arama ruhsatının uzatılmış süresinin sona ereceği 26 Mayıs'tan itibaren 2 yıl daha uzatılmasına karar verildi.

Öte yandan, TPAO'nun Adana'da bulunan "AR/TPO/O34-b" pafta numaralı petrol arama ruhsatının müddeti 18 Nisan'da, "AR/TPO/O34-c" pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresi ise 11 Mayıs'ta sona erdi.



#petrol arama ruhsatı
#TPAO
#Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
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