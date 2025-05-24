Üretici KOBİ'ye 30 milyar liralık kredi müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, imalatçı KOBİ'lerin yararlanabilmesi için 30 milyar liralık yeni destek paketini devreye alacak, kefalet limiti 25 milyar lira olacak.





TULUMBAYA SUYU DÖKTÜK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü yaptığı konuşmada, iş dünyasına destek için Kredi Garanti Fonunu (KGF) önemsediğini belirterek, "KGF'den tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız" ifadelerini kullanmıştı.





KISA SÜREDE DEVREYE GİRECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KGF aracılığıyla 17,5 milyar lirası işletme, 7,5 milyar lirası yatırım harcamalarında kullanılmak üzere toplam 25 milyar lira kefalet limitli destek paketini yürürlüğe alacaklarını açıkladı. Destek paketinin kefalet oranının yüzde 85 olacağı bilgisini veren Şimşek, "Yararlanıcı başına kredi üst limitlerini, işletme harcamaları için 15 milyon lira, yatırım harcamaları için 30 milyon lira olarak belirledik. Protokol aşaması tamamlanan destek paketini kısa süre içinde kullanıma açacağız" açıklamasını yaptı.





KOBİ’YE GÜÇ KATACAĞIZ

Şimşek, KOBİ'lerin ekonomideki önemine dikkati çekerek, "Seçici politikalarla reel sektörü desteklemeye devam ediyoruz. Enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken makroekonomik istikrarı koruma hedefiyle eş zamanlı olarak reel sektörün ihtiyaçlarını da yakından takip ediyoruz. Bu itibarla üretim ve istihdamın temel taşı KOBİ'lerimizin desteklenmesi, bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. İmalatçı KOBİ'lerimizin büyümeye katkısını ve rekabet güçlerini artırmak için finansman imkanlarını destekleme çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Uygun maliyetli ve erişilebilir finansman kaynakları ile KOBİ'lerimizin gücüne güç katacağız" dedi.





TERÖR BİTERSE KAYNAKLAR KALKINMAYA HARCANIR

Bakan Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Programın kararlılıkla uygulandığını mart ayından bu yana yaşanan iki büyük şoka rağmen dayanıklılık gösterdiğini söyledi. Şimşek, rezerv artışı, KKM bakiyesindeki azalma, risk priminin düşüşü ve kur oynaklığındaki gerilemeye dikkat çekti. Ayrıca, PKK’nın olası feshi ve silah bırakma süreciyle ilgili olarak “Bu gerçekleşirse Türkiye için çok büyük bir ekonomik ve siyasi kazanım olur. Terörün 50 yılda Türkiye’ye maliyeti 2 trilyon doları buldu. Bu kaynakları kalkınmaya harcayabileceğimizi düşünün” şeklinde konuştu.





ORTA VADELİ PLAN İHRACATI %4,3 ARTIRDI

İhracatın, ticaret ortaklarındaki durgunluğa rağmen programın başlangıcından bu yana yüzde 4,3 arttığını belirten Mehmet Şimşek, ithalatta altın ve enerji hariç büyük bir artış yaşanmadığını, bunun da kontrollü büyümenin bir göstergesi olduğunu vurguladı. "Ekonomiyi bütüncül görüyoruz. Ne reel sektörü, ne finans sektörünü, ne de küresel gelişmeleri ihmal edemeyiz. Türkiye, güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme patikasında ilerliyor” ifadelerini kullandı.





BANKACILIK ÖZKAYNAKLARI %35 YÜKSELDİ

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ise OVP'yle ekonomik politikaların olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, büyümede denge sağlandığını, dezenflasyon sürecinin sürdüğünü, piyasalarda istikrarın ve TL’ye güvenin arttığını vurguladı. Bütçe açığının kontrol altına alındığını, rezervlerin güçlendiğini ve kredi notunun yükseldiğini ifade eden Çakar, mart itibarıyla bankacılık sektörünün özkaynaklarının yüzde 35 artarak 3,1 trilyon liraya ulaştığını söyledi.



