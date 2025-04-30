KOBİ'lerin hedefi 8 milyar dolar e-ihracat

Türkiye’nin ihracatında küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) rolü giderek artıyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de e-ihracat 2024 yılında 6,4 milyar dolara ulaşarak önceki yılın 5 milyar dolar seviyesini önemli oranda aşarak büyüdü. Aynı dönemde TÜİK verilerine göre KOBİ’ler toplam ihracatın yüzde 35’ini üstlendi. Bu süreçte ihracatçı firma sayısı 2024 sonu itibarıyla 180 bini aşarak rekor seviyeye çıktı. Artan ihracatçı sayısı, KOBİ’lerin küresel pazarlara erişimindeki kazanımlarını yansıtıyor.





230 FİRMA TEŞVİK PROGRAMINA KATILDI

Devlet destekleri ve teknolojik altyapı yatırımları da bu süreci hızlandırıyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de e-ticaret hacmi geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 1,8 trilyon liraya ulaştı ve toplam dış ticaretteki payı yüzde 21’i aştı. E-ihracatı teşvik amacıyla uygulanan konsorsiyum modelinde ise 2024 sonuna kadar 213 şirket, 2 pazar yeri, 6 perakende sitesi ve 9 e-ihracat konsorsiyumundan oluşan toplam 230 firma programa dahil edildi





TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ZİRVEDE

E-ihracatta öne çıkan sektörler arasında tekstil ve hazır giyim lider konumda. Ayrıca kozmetik, gıda, takı-aksesuar, mobilya-ev dekorasyonu ile otomotiv yan sanayi ürünleri hızla büyüyor. TÜİK verileri, KOBİ’lerin 2023 ihracatında giyim eşyasının yüzde 10,9, tekstil ve gıda grubunun ise yüzde 7,5 pay aldığını gösteriyor. Öte yandan elektronik ev aletleri, ev tekstili ve el yapımı hediyelik eşya gibi ürünler de e-ticaret kanalları üzerinden artan talep görüyor. Bu değişim, KOBİ’lerin katma değeri yüksek ürünlerle ihracat sepetini zenginleştirmeye yöneldiğine işaret ediyor.





220’DEN FAZLA PAZARA MADE İN TÜRKIYE IMZASI

Türkiye 2024 yılında 220’den fazla ülkeye ihracatı ile küresel pazarlarda geniş bir coğrafyaya ulaştı. KOBİ’lerin e-ihracattaki büyümesi, bu pazar payının daha da artmasına katkı sağlıyor. Ticaret Bakanlığı yetkilileri daha önce, e-ihracat hacminin 2025’te 8 milyar doları aşmasını ve 2029 başında e-ihracatın toplam ihracattaki payının yüzde 10’a çıkmasını hedeflediklerini açıkladı. Bu hedefler doğrultusunda KOBİ’lerin küresel pazarlardaki etkinliği ve ürün çeşitliliğinin önümüzdeki dönemde de artması bekleniyor.



