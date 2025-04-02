KOBİ'ler e-ticaretle büyüyor

Katma değerli üretimin ve ihracatın önemli unsuru olan KOBİ’ler de talep artışıyla birlikte üretimini güçlendirdi. Ar-Ge ve Ür-Ge dönüşümüne ayak uydurmayı başaran firmalar, küresel çaptaki sorunları avantaja çevirdi. KOBİ’lerin bireysel olarak işlerini büyütmelerinin yanı sıra KOSGEB, hem makine parkını geliştiren hem de yurt dışına açılarak ihracata başlayan işletmelere destek sunuyor. Şu anda yaklaşık 228 ülkeye ihracat yapan ve dünya ihracatından aldığı payı yüzde 1’in üzerine çıkaran Türkiye’nin ihracatında KOBİ’ler önemli söz sahibi konumuna geldi.





100 BİN ŞİRKET İHRACAT AİLESİNDE

5 yıl öncesinde yaklaşık 60 bin KOBİ ihracat yaparken, günümüzde bu sayı 100 bin bandına kadar çıktı. KOBİ’lerin yurt dışı satışları 100 milyar dolara doğru hızla ilerliyor. E-ticaret altyapısındaki hızlı gelişimle artık irili ufaklı birçok firma yurt dışına kolayca açılabilme imkanına kavuştu. Bu sayede ürünlerini dünyanın dört bir yanına süratle ulaştırabiliyor. E-ticaret platformlarındaki popülasyonun artmasıyla birlikte, e-ihracat KOBİ’lerin önceliği haline geldi.





HEM İŞLERİ BÜYÜTÜN HEM DE MARKALAŞIN

Türkiye’de ihracatın yaklaşık yüzde 40’lık bölümünü KOBİ ölçeğindeki firmalar yapıyor. Bu havuzda e-ticaret platformları büyük rol oynuyor. E-ticaret platformları üzerinden birçok farklı pazara açılma imkanına erişen, üreticiler bu hedef pazarlarda kalıcı hale gelerek hem markalaşma hem de işlerini büyütme imkanına erişiyor. Ancak, KOBİ’lerin e-ticarette daha fazla pay alabilmesi için bazı zorluklarla başa çıkması gerekiyor. Birçok işletme hedef pazar seçimi ve sektör bilgisi eksikliği nedeniyle küresel pazarlara açılmakta zorlanıyor. Ayrıca, rekabetin giderek arttığı dijital dünyada müşteri beklentilerini karşılayabilmek için lojistik, ödeme sistemleri ve dijital pazarlama gibi alanlara daha fazla yatırım yapılması gerekiyor.





AR-GE FİRMALARIN ÖNCELİĞİ HALİNE GELDİ

Türkiye’nin üretim kapasitesi, ülkenin dört bir yanındaki KOBİ’lerin son yıllardaki atılımı sayesinde hızla artıyor. Ülkemizdeki KOBİ’lerin yüzde 91’i imalat sanayiinde yer alırken, son yıllarda Ar-Ge alanında ağırlık vermeye başlayan işletmeler, katma değerli ürün için önemli çalışmalara imza atıyor.



