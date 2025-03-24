KOBİ'lere Afrika açılımı şart

Bu yılki Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Türkiye'deki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) tarafından gerçekleştirilen ihracatın bu yıl sonunda 95 milyar dolarla rekora ulaşması öngörülüyor. İhracatımızın önemli kısmını sırtlayan KOBİ’ler için Afrika önemli bir ticaret alanı olsa da birçok firma bu konuya hala çekimser davranıyor. Çin, ABD, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin ekonomik ve siyasi rekabetine sahne olan Afrika, yatırımcılar için yeni fırsatları barındırıyor. Bölge; yüzölçümü, yer altı ve yer üstü kaynakları ve nüfusuyla geleceğin kıtası olarak gösteriliyor. Bu yüzyılın sonunda dünya nüfusunun yüzde 30’undan fazlası Afrika’da barınacak. Türkiye’nin bölgeye yönelik politikasının ‘kazan kazan’ mantığıyla kurulduğuna dikkat çeken Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Başkanı Güçlü Kaplangı, bu politikanın başarısı için KOBİ’lerin daha aktif olması gerektiğini söyledi.