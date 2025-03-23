TEİAŞ verileri açıkladı: İşte Türkiye'nin bir günlük elektrik karnesi

Türkiye'de dün günlük bazda 949 bin 596 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 820 megavatsaat oldu.





Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 53 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 614 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 949 bin 596 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 820 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.





Üretimde ilk sırada yüzde 22 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi. Türkiye, dün 12 bin 50 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 276 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.







