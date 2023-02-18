Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Özgün

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Günümüzde elektrik enerjisi, endüstriyel üretimden evlerimizin aydınlatmasına kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Artan nüfus ve endüstriyel üretim faaliyetleri nedeniyle sürekli olarak artış gösteren elektrik tüketimi, modern dünyanın en temel ihtiyaçlarından biri haline geldi. Ülkemizde ise günlük elektrik üretimi ve tüketimi Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından açıklandı. Peki Türkiye’de günlük ne kadar elektrik üretiliyor ve tüketiliyor? İşte detaylar.

10:32 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Türkiye’de günlük ne kadar elektrik üretiliyor ve tüketiliyor?

Türkiye’de günlük ne kadar elektrik üretiliyor ve tüketiliyor?

Dünya genelinde artış gösteren elektrik tüketimi, fosil yakıt kullanımının artması ve çevre kirliliği gibi sorunlara yol açmaktadır. Fosil yakıt kullanımı, sera gazı emisyonlarının artmasına ve iklim değişikliğine neden olmaktadır. Ayrıca, fosil yakıtların sınırlı kaynaklar olması da bu sorunu daha ciddi hale getirmektedir. Ülkemizin elektrik üretim ve tüketim verilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE’DE GÜNLÜK NE KADAR ELEKTRİK ÜRETİLİYOR VE TÜKETİLİYOR?

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 834 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 534 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 889 bin 640 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 545 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 10,6 ile linyit santralleri izledi.

Dün 6 bin 781 megavatsaat elektrik ihracatı, 20 bin 686 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.



#elektrik
#tüketim
#Türkiye Elektrik İletişim
#megavat
#fosil yakıt
7 dakika önce
default-profile-img
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
"Afetzede Barınma Desteği" başvuruları nasıl yapılıyor, kimler yararlanabiliyor?
Saba Lobjanidze iddiası: Süper Lig ekibine kiralanıyor
Afetzedeler için 'barınma desteği' başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor
Çek arama kurtarma ekibi Prag’da Türk bayraklarıyla karşılandı
Fay hattı üzerindeki 55 haneli Kuyumcular köyünde depremden sonra 3 ev kaldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.