Türkiye’de günlük ne kadar elektrik üretiliyor ve tüketiliyor?

Dünya genelinde artış gösteren elektrik tüketimi, fosil yakıt kullanımının artması ve çevre kirliliği gibi sorunlara yol açmaktadır. Fosil yakıt kullanımı, sera gazı emisyonlarının artmasına ve iklim değişikliğine neden olmaktadır. Ayrıca, fosil yakıtların sınırlı kaynaklar olması da bu sorunu daha ciddi hale getirmektedir. Ülkemizin elektrik üretim ve tüketim verilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE’DE GÜNLÜK NE KADAR ELEKTRİK ÜRETİLİYOR VE TÜKETİLİYOR?

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 834 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 534 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 889 bin 640 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 545 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 10,6 ile linyit santralleri izledi.

Dün 6 bin 781 megavatsaat elektrik ihracatı, 20 bin 686 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.







