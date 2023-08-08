Türkiye'deki günlük elektrik üretim ve tüketim verileri belli oldu

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 851 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 232 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 73 bin 55 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 90 bin 495 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 444 megavatsaat elektrik ihracatı, 21 bin 881 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.







