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TEİAŞ verileri açıkladı: İşte Türkiye'nin bir günlük elektrik karnesi

TEİAŞ verileri açıkladı: İşte Türkiye'nin bir günlük elektrik karnesi

10:1422/12/2024, dimanche
AA
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Türkiye, dün 956 bin 493 megavatsaat elektrik tüketti.
Türkiye, dün 956 bin 493 megavatsaat elektrik tüketti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİSAŞ), Türkiye'nin bir günlük elektrik verilerini açıkladı. Buna göre 21 Aralık'ta en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 988 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 32 bin 660 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre Türkiye'de dün günlük bazda üretilen elektrik 968 bin 650 megavatsaat olurken tüketim ise 956 bin 493 megavatsaat olarak gerçekleşti.


TEİAŞ, Türkiye'nin 21 Aralık 2024'e ait elektrik verilerini açıkladı.

En yüksek tüketim 19.00'da

Dün saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 988 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 32 bin 660 megavatsaatle 05.00'te oldu. Türkiye, dün 15 bin 198 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 41 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. İthal kömür santralleri, yüzde 23,3 ile üretimde ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 23,1 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,1 ile rüzgar santralleri takip etti.

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#Türkiye
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#Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ)

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