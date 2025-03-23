Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem başlıyor: Tarih belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talimatı üzerine elektrik faturalarında düzenleme yapılması için EPDK tarafından dağıtım şirketlerine yazı gönderildi. NTV'de yer alan habere göre Doğalgaz için de BOTAŞ çalışma başlatırken çalışmalar sona geldi ve takvim oluşturuldu.