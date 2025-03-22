Ticaret Bakanı Bolat Tekirdağ'da iftar programında konuştu: Türkiye dünyada oyun kurucu bir ülke

"Türkiye bölgesinde parlayan bir yıldız ülke. Dünyada oyun kurucu, saygı duyulan, itibarlı, istikrarlı bir ülke. Bunlar sizin sayenizde oldu. Sizler dua ettiniz, destek verdiniz ve bunlar hep birlikte başardık. Daha fazlasını da yine birlikte yapacağız. Biz sizin emrinizdeyiz, hizmetinizdeyiz ve sizin yanınızdayız, aranızdayız ve biz sizinle beraber Türk halkıyız. Allah'ın izniyle aziz vatanımızı, yüce milletimizi, halkımızı daha iyi şartlara, yarınlara hep birlikte ulaştıracağız."