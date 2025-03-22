Ticaret Bakanı Bolat Tekirdağ'da iftar programında konuştu: Türkiye dünyada oyun kurucu bir ülke

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye bölgesinde parlayan bir yıldız ülke. Dünyada oyun kurucu, saygı duyulan, itibarlı, istikrarlı bir ülke." dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat bazı ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği kentte, Ergene Belediyesince Cumhuriyet Mahallesi'nde organize edilen "Gönül Sofrası" iftar programına katıldı.
Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 86 milyonun esenliği, iyiliği ve çocuklara daha iyi bir gelecek, daha iyi eğitim şartları, daha iyi sağlık şartları için çalıştıklarını anlatan Bolat, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin Meclis'te etle tırnak gibi birlik içinde kanunlar çıkardıklarını ve görevlerini fazlasıyla yaptıklarını vurguladı.
Bolat, Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yoluna emin adımlarla devam edeceğini belirtti.
Türkiye'deki 40 yıllık terör sorununun AK Parti hükümetince bitirildiğini vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:
Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ve ilçe protokolü katıldı.