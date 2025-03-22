İhracatçının yeni kredi paketi hazır

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde ayakkabı sektörü temsilcileriyle biraraya geldi. Bakan Bolat, sektörün düzenlediği fuar ve etkinliklere yönelik destekler hakkında bilgi vererek, buna devam edeceklerini söyledi. Kovid 19'dan sonraki süreçte dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara da değinen Bolat, "Hükümet olarak gelişmeleri yakından izliyoruz ve sektörlerle sürekli istişareleri sürdürerek alınması gereken tedbirleri alıyoruz. Özellikle ayakkabı ve deri ürünlerindeki daralmayı ve dış ticaret açığı noktasındaki sorunu görünce sektörle istişare ederek önemli kararlar aldık. Destekleri hayata geçirirken bunu, üreticinin, istihdamın, yatırımın ayakta kalması ve ilerleme gayemiz kadar tüketicinin de fiyatlarının yükselmemesi için yaptık. Aldığımız tedbirlerin uygulaması şubat-mart aylarında etkisini gösterecektir, biz de bunu yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

ABD İLE TİCARET DENGELİ

ABD'nin yeni yönetimi tarafından yapılan uygulamalarla bir ticaret savaşının, yeni dönemin başladığına işaret eden Bolat, Türkiye'nin ABD ile ticaretinin dengeli olduğunu anlattı. Bolat, Türkiye'nin her zaman bütün sektörlerle alakalı destekleyici tedbirleri aldığına dikkati çekerek, bunlardan birinin de istihdam desteği olduğunu hatırlattı. Beş önemli sektörde verilmeye başlanan istihdam desteği hakkında değerlendirmelerde bulunan Bolat, bu hafta Eximbank ile gerçekleştirilen Danışma Kurulu Toplantısı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

YOL HARİTAMIZI BELİRLEDİK

Bakan Bolat, şunları kaydetti: "Toplantıda 2025 yılı için yeni yol haritası çizildi. İhracatçılarımızı daha destekleyici aksiyonlar alacağız. Alıcı krediler uygulamasının başlaması mümkün olacak ve ülke programları ilanına başlanacak. Teminatlar konusunda İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE AŞ) üzerinden ciddi teminat veriyoruz. İGE teminatları 110 milyar TL'lik bir rakama ulaştı. İGE, ihracat kredisine kefalet verme paketi olarak 36 milyar TL'lik yeni bir paket hazırlıyor, bir iki haftaya kadar o da kullanılmaya başlanacak. Türk Eximbank toplantısında yine bu yıl için en az 52 milyar dolar ihracat kredilendirme hedefi belirledik. İhracat, finansman, istihdam için gereken desteklerle hükümet olarak sektörlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz."

BÜTÜN PAZARLARDA RADARLARI AÇACAĞIZ

Türkiye'nin dış ticaretinde önemli ortaklarındaki ekonomik canlanmanın başlamasıyla bunun etkilerinin Türkiye'deki sektörler tarafından da hissedileceğini dile getiren Bolat, yeni pazarlar için çalışılmasının da önemli olduğunu vurguladı. Bolat, dünyada yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Türkiye'nin istikrar içinde büyümeye devam ettiğinin altını çizerek, "Yeni pazarlar için bütün dünyaya radarlarımızı açacağız, dünyayı tarayacağız. Bütün bu çabalarla iyiye gideceğiz" dedi. Bakan Bolat, basına kapalı gerçekleşen kısımda sektörün talep ve önerilerini dinledi.







