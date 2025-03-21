Trump, F-47 duyurusunda bir de görüntüsüne yer verdi.
ABD Başkanı Trump, F-35'le ilgili tartışmalar sürerken, dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağı olarak F-47'yi üretmeye başlayacaklarını açıkladı.
Trump, makamında yaptığı açıklamada, F-47 savaş uçağına ilişkin,
"F-47 şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş, en yetenekli, en ölümcül uçak olacak."
dedi.
5 yıldır gizli gizli uçuruyormuş
5 yıldır gizli gizli uçuruyormuş
Uçağın bir de fotoğrafını gösteren Trump,
"F-47'nin deneysel bir versiyonu neredeyse 5 yıldır gizlice uçuyor ve herhangi bir diğer ülkenin yeteneklerini büyük ölçüde aşacağından eminiz."
diye konuştu.
#Donald Trump
#ABD
#F-47 Savaş Uçağı