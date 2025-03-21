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Trump 'dünyada ilk' diyerek duyurdu: ABD F-47'yi üretecek

Trump 'dünyada ilk' diyerek duyurdu: ABD F-47'yi üretecek

18:4321/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
AA
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Trump, F-47 duyurusunda bir de görüntüsüne yer verdi.
Trump, F-47 duyurusunda bir de görüntüsüne yer verdi.

ABD Başkanı Trump, F-35'le ilgili tartışmalar sürerken, dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağı olarak F-47'yi üretmeye başlayacaklarını açıkladı.

Trump, makamında yaptığı açıklamada, F-47 savaş uçağına ilişkin,
"F-47 şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş, en yetenekli, en ölümcül uçak olacak."
dedi.

5 yıldır gizli gizli uçuruyormuş

Uçağın bir de fotoğrafını gösteren Trump,
"F-47'nin deneysel bir versiyonu neredeyse 5 yıldır gizlice uçuyor ve herhangi bir diğer ülkenin yeteneklerini büyük ölçüde aşacağından eminiz."
diye konuştu.
F-47'den ilk görüntü


#Donald Trump
#ABD
#F-47 Savaş Uçağı

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