Trump’tan NATO’ya darbe: Avrupa’yı kendi başına bırakacak

“Önce Amerika” sloganıyla Transatlantik ittifakına sırt çeviren ve NATO’ya ilişkin mesajları ile Avrupa’daki müttefiklerini tedirgin eden ABD Başkanı Donald Trump, 75 yıldır ABD'li generallerin başını çektiği NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) rolünden çekilmeyi değerlendiriyor. NBC News’in iki savunma yetkilisine dayandırdığı habere göre bu adım, Amerika'nın ittifaktan çekilmesinin ilk ve en önemli adımı olacak. NATO’nun kuruluş tarihi olan 1949’da eski ABD Başkanı Dwight D. Eisenhower’la başlayan gelenek kapsamında, NATO’nun Avrupa’daki tüm askeri operasyonlarını dört yıldızlı bir ABD’li general yönetiyordu. Başkan Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, NATO'nun harcama limitini karşılamayan ülkeleri korumayacağını dile getirmişti. İddia ABD Başkanı'nın bu konuda ciddi olabileceğini gösteriyor.

YENİDEN YAPILANMA KAPSAMINDA

NBC News'un, emekli NATO Avrupa Yüksek Müttefik (SACEUR) Komutanı James Stavridis ve eski ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) Komutanı Ben Hodges'in açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, söz konusu adım, Trump’ın talimatıyla Pentagon’un yeniden yapılandırılması neticesinde gerçekleştirilecek. İki savunma yetkilisinin verdiği bilgiye göre söz konusu planlardan biri de ABD’nin SACEUR rolünü bırakması.

CİDDİ NÜFUZ KAYBI OLUR

2009 ila 2013 yıllarında SACEUR görevini üstlenen emekli amiral Stavridis, Trump yönetiminin böyle bir adım atmasının, Avrupa'da, ABD'nin İttifak'tan uzaklaştığına dair bir işaret olarak görüleceğini vurguladı. “Bu destansı boyutlarda bir siyasi hata olur” diyen emekli amiral, “Bir kez vazgeçersek geri vermezler. NATO içinde muazzam bir nüfuz kaybederiz ve bu, doğru bir şekilde, muhtemelen İttifak’tan tamamen ayrılmanın ilk adımı olarak görülecektir” ifadelerini kullandı. ABD’nin SACEUR’den vazgeçmesi halinde, diğer NATO ülkeleri muhtemelen kendi aralarında hangi ülkenin komutanı önereceğini seçmek zorunda kalacak. Halihazırda SACEUR görevini yürüten Orgeneral Chris Cavoli’nin üç yıllık görev süresi haziranda sona eriyor.

KOMUTANLIKLARI BİRLEŞTİRECEK

Haberde ordunun 11 muharip komutanlığından beşinin görüşülen plan kapsamında birleştirilebileceğini söyledi. Buna göre ABD Avrupa Komutanlığı ve ABD Afrika Komutanlığı’nın Almanya Stuttgart merkezli tek bir komutanlıkta birleştirilmesi ve Florida’daki ABD Güney Komutanlığı karargahının ABD Kuzey Komutanlığı ile birleştirilmek üzere kapatılması planlanıyor. Afrika Komutanlığı (AFRICOM) ve Avrupa Komutanlığı'nın (EUCOM) birleştirilebileceğini ifade eden eski komutanlar, tek bir komutanın böyle büyük bir alana bakmasının, SACEUR makamını terk etmek için gerekçe olarak gösterileceğini söyledi.

İran’a 2 ay süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e gönderdiği mektupta, yeni bir nükleer anlaşmaya varılması için iki aylık bir süre tanıdığı bildirildi. İki hafta önce, Fox News’ten Maria Bartiromo ile yaptığı bir röportajda Trump, Hamaney’e doğrudan müzakere teklif eden bir mektup gönderdiğini açıklamıştı. Trump ayrıca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son açıklamada Husilerin “tamamen yok edileceğini” söyledi ve Tahran'ı, Husilere yardıma devam etmemesi konusunda “İran bu malzemelerin gönderilmesini DERHAL durdurmalı” sözleriyle tehdit etti.







