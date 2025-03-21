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Kanada'nın toplama kampı korkusu: ABD bizi de sınır dışı edebilir

Kanada'nın toplama kampı korkusu: ABD bizi de sınır dışı edebilir

11:3121/03/2025, Cuma
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Kanada parlamentosu üyesi Charlie Angus, ABD'de yaşayan Kanadalı ve Avrupalıları uyardı.
Kanada parlamentosu üyesi Charlie Angus, ABD'de yaşayan Kanadalı ve Avrupalıları uyardı.

ABD'de Donald Trump yönetiminin katı göç politikaları nedeniyle farklı ülkelerin vatandaşları diken üstünde. Son olarak Kanadalı bir siyasetçi, Kanadalıların ve Avrupalıların da sınır dışı edilme riski altında olduğu konusunda uyarıda bulundu. Trump yönetimi suçlu olarak nitelediği göçmenleri El Salvador'daki mega hapishaneye yolluyor.


238 Venezuela vatandaşının El Salvador'daki mega hapishaneye sınır dışı edilmesinin ardından, kendilerinin de aynı risk altında bulunduğunu ileri sürüldü.


Angus, "Trump'ın bunu başarabileceğini biliyoruz, bir Kanadalının, bir Almanın veya İngiltere'den birinin alınıp El Salvador'daki bir toplama kampına sınır dışı edilmemesi için hiçbir neden yok" dedi.


"KANADA O GANGSTERİN YÜZÜĞÜNÜ ÖPMEYECEK"

Bir santim bile geri adım atılmaması gerektiğini savunan Kanadalı siyasetçi, "Kanada bu zamanda kararlı durmalı. İnsanları ABD'ye seyahat etmemeye, boykotu sürdürmeye, güçlü kalmaya çağırıyorum çünkü Kanada asla o gangsterin yüzüğünü öpmeyecek" ifadelerini kullandı.


"TAM BİR SİRK"

Angus, Trump'ı sert ve sık sık eleştiren isimlerden biri. Son olarak Trump'ın geniş kapsamlı gümrük vergilerini ve bunun sonucunda ortaya çıkan ekonomik çalkantıları eleştirerek, ABD ekonomisi hakkında, "Tam bir sirk haline gelmeye başlıyor" yorumunda bulundu.


Kanadalı milletvekili ayrıca Trump'ın Ukrayna'ya karşı devam eden savaş ortamında Rusya ile ilişkileri normalleştirme kararını da eleştirdi.

#Kanada
#ABD
#Donald Trump

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