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TPAO'dan önemli hamle: Siirt'te petrol arama ruhsat sahasını genişletecek

TPAO'dan önemli hamle: Siirt'te petrol arama ruhsat sahasını genişletecek

15:1922/03/2025, Cumartesi
IHA
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TPAO, Siirt ve Şırnak'ta sahip olduğu AR/TPO/K/M48-c1 pafta nolu petrol arama ruhsat sahasına 15 bin 346 hektarlık M48-c3 paftasının ilavesi için başvuru yaptı.
TPAO, Siirt ve Şırnak'ta sahip olduğu AR/TPO/K/M48-c1 pafta nolu petrol arama ruhsat sahasına 15 bin 346 hektarlık M48-c3 paftasının ilavesi için başvuru yaptı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt ve Şırnak'ta bulunan arama ruhsat sahasının genişletilmesi için başvuruda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TPAO, Siirt ve Şırnak'ta sahip olduğu AR/TPO/K/M48-c1 pafta nolu petrol arama ruhsat sahasına 15 bin 346 hektarlık M48-c3 paftasının ilavesi için başvuru yaptı.

#TPAO
#Siirt
#Şırnak
#Resmi Gazete

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