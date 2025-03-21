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TPAO 2 ildeki petrol arama ruhsat sahasının genişletilmesi için başvurdu

TPAO 2 ildeki petrol arama ruhsat sahasının genişletilmesi için başvurdu

09:4621/03/2025, Cuma
AA
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TPAO, Siirt ve Şırnak'taki petrol arama ruhsat sahasının genişletilmesi için başvuru yaptı.
TPAO, Siirt ve Şırnak'taki petrol arama ruhsat sahasının genişletilmesi için başvuru yaptı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt ve Şırnak'ta bulunan arama ruhsat sahasının genişletilmesi için başvuruda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO, Siirt ve Şırnak'ta sahip olduğu AR/TPO/K/M48-c1 pafta no'lu petrol arama ruhsat sahasına 15 bin 346 hektarlık M48-c3 paftasının ilavesi için başvuru yaptı.
#Resmi Gazete
#TPAO
#Siirt
#Şırnak
#Petrol

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