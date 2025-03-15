Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye enerji arayışında yeni bir sayfa açıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD ile gerçekleştirilen anlaşma sayesinde Türkiye'nin petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir sürecin başladığını duyurdu. Bayraktar, özellikle konvansiyonel olmayan petrol ve doğal gaz üretimi alanında önemli bir adım atıldığını vurguladı. Bayraktar "Ekonomide, savunmada, enerjide Türkiye'yi bağımsız, bölgesinde ve dünyada hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz. Buna Türkiye Yüzyılı adını verdik. Gabar'dan elde ettiğimiz gelirlerle elektrik faturalarınızın, doğal gaz faturalarınızın yüzde 60'ını devlet ödeyebilir hale geliyor" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa İftarı programında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) ve TransAtlantic Petroleum ve Continental Resources ile ortak girişim anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Söz konusu anlaşma ve devamında yapılacak çalışmalarla önce Diyarbakır'da daha sonra Trakya'da Türkiye'nin enerjide tam bağımsız kılınacağına işaret eden Bayraktar, "AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedefi Türkiye'yi her alanda büyük ve güçlü kılmak. Ekonomide, savunmada, enerjide Türkiye'yi bağımsız, bölgesinde ve dünyada hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz. Buna 'Türkiye Yüzyılı' adını verdik." ifadelerini kullandı.
"Gabar'daki gelirle elektrik ve doğal gaz faturalarının yüzde 60'ı ödeniyor"
Bayraktar, enerjinin, 85 milyona dokunan bir hizmet olduğunun altını çizerek, enerji kaynaklarını ele geçirme, kontrol etme bağlamında dünyada çok büyük bir savaş yaşandığını kaydetti.
Bayraktar, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen doğal gaz ile üç milyon hanenin ihtiyacını karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
Bayraktar, nükleer enerjiden elektrik üretmenin Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olduğu anımsatarak, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade, arka arkaya seçim kazanmamız politik, siyasi ve ekonomik istikrar, bütün bunlar bir araya geldi. O kararlılıkla beraber şu anda Akkuyu Nükleer Santrali'nde ilk reaktörün yüzde 95'i tamamlanmak üzere. İnşallah en kısa sürede elektriğimizi nükleerden karşılar hale geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.