Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye enerji arayışında yeni bir sayfa açıyor

"Üretimimiz artıyor. Artmaya da devam edecek. Şimdi Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir teknoloji ile hem Diyarbakır'da hem de Trakya'da çok ümitvar olduğumuz bir proje için harekete geçtik. Amerika'da imzasını attık. İnşallah Türkiye'yi bambaşka bir seviyeye getirecek. Bu anlaşma ve devamında yapacağımız çalışmalarla önce Diyarbakır bölgesinde daha sonra Trakya'da Türkiye'yi inşallah Türkiye Yüzyılı'nda enerjide tam bağımsız kılacağız. Önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde Türkiye'yi enerjide net ihracatçı bir ülke yapacağız."