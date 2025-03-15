Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri belli oldu

Türkiye'de dün günlük bazda 900 bin 13 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 888 bin 973 megavatsaat oldu. Günlük bazda dün 900 bin 13 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 888 bin 973 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.