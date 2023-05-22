Elektrik üretiminde hidroelektrik birinci sırada

Alçak gerilim sektöründe enerjinin güvenli bir şekilde kontrolünü, korumasını ve dağıtımını sağlayabilmek için üretim alanında faaliyet gösteren XKoren, Esenyurt’ta 5000 m2 kapalı alanda 10 milyon usd başlangıç sermayesiyle kurduğu fabrikasını yılın ikinci yarısında yapacağı açılış ile yerli ve milli üretime geçerek şalt piyasasında yarattığı farkı bir kez daha göstermeye hazırlanıyor