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Ekonomi

Elektrik üretiminde hidroelektrik birinci sırada

Türkiye'de dün günlük bazda 711 bin 794 megavatsaat elektrik üretildi. Üretimin ilk sırasında ise yüzde 18,7'lik payıyla hidroelektrik yerini aldı.

11:46 . 22/05/2023 Pazartesi
AA
Türkiye, dün 1839 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 625 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye, dün 1839 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 625 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 755 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 938 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.


Günlük bazda dün 711 bin 794 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 725 bin 580 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.


Üretimde ilk sırada yüzde 18,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,3 ile ithal kömür ve yüzde 14,3 ile akarsu santralleri izledi.



#elektrik
#üretim
#hidroelektrik
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