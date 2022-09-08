Avrupa'da gaz fiyatları megavatsaat başına 200 avronun altına indi

Avrupa'da doğalgaz fiyatı ne kadar?

Rusya merkezli Gazprom, Avrupa'ya en çok gaz akışı sağlayan Kuzey Akımı boru hattında meydana gelen sızıntı nedeniyle süresiz olarak gaz akışını durdurduklarını açıkladı. Rusya-Ukrna savaşı sonrası enerji krizi ile karşı karşıya kalan Avrupa Birliği, kışı nasıl atlatacaklarını kara kara düşünürken AB'de ekim vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 200 avronun altına indi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatı ne kadar?

Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli kontratların fiyatı 26 Ağustos'ta 348,8 avroya kadar çıkmıştı. Bu tarihten sonra gerilemeye başlayan doğal gaz kontratlarının fiyatı ise dün 213,9 avrodan kapanmıştı.

Avrupa'da doğalgaz fiyatı ne kadar?

Gaz kontratlarının fiyatı ne kadar?

Gaz kontratlarının fiyatı bugün sabah saatlerinde 192,9 avroya kadar geriledikten sonra TSİ 11.56'da 199 avrodan işlem gördü.

REKLAM

Böylece Avrupa'da doğal gaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 7, zirve yapan 26 Ağustos tarihine kıyasla da yüzde 43 civarında gerilemiş oldu.

Gaz fiyatları geçen yılın aynı döneminde ise 54 avro seviyesinde bulunuyordu. Böylece son 1 yılda Avrupa'da gaz fiyatları yaklaşık 4 kat artış gösterdi.

AB, enerji krizine karşı alınması planlanan 5 acil tedbiri dün açıklamıştı. Önlemler arasında, Rus gazına tavan fiyat uygulanması, elektriğin en yoğun kullanıldığı saatlerde tüketimi düşürme hedefi belirlenmesi, düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesi, petrol ve gaz şirketlerinden zorunlu katkı alınması ve enerji piyasalarındaki şirketlere likidite sağlanması yer alıyordu.

REKLAM

Bu konuyu ve ilave önlemleri görüşmek üzere AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, yarın Brüksel'de olağanüstü toplantı yapacak.

Putin'den Avrupa'ya uyarı: Petrol veya doğalgaz, hiçbir şey göndermeyiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G7 ve Avrupa Birliği’nin Rus petrol ve doğal gaz ürünlerine tavan fiyat uygulama planlarına tepki göstererek, “Eğer sözleşmelerimize ve çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğal gaz veya kömür, hiçbir şey göndermeyiz. Batı bize şartlarını dikte edebilecek konumda değil, mantıklı düşünsünler” dedi.