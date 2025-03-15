Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

10:2515/03/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı. Perşembe gününü 69,88 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 70,58 dolar seviyesinde tamamladı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Mart haftasında önceki haftaya göre 1 artarak 487 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 23 azaldı.

Perşembe gününü 69,88 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 70,58 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 67,18 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 66,55 dolar seviyesinde tamamlamıştı.



#Baker Hughes
#Sondaj
#Kuyu
#ABD
#Petrol

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yaren leylek ile balıkçı Adem Yılmaz 14. yılda da kavuştu