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TOKİ BAŞVURU E-DEVLET 2025: E-Devlet TOKİ 250 bin konut başvurusu ne zaman yapılacak?

TOKİ BAŞVURU E-DEVLET 2025: E-Devlet TOKİ 250 bin konut başvurusu ne zaman yapılacak?

10:1415/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru ekranı
TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru ekranı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 250 bin sosyal konut projesi için harekete geçti. Bakan Murat Kurum’un imzasıyla 81 il valiliklerine gönderilen genelgede, illerde arazi tespit çalışmalarının yapılması ve gerekli belgelerin hazırlanması istendi. Bu gelişmenin ardından, başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı ve şartların neler olacağı merak konusu oldu. TOKİ başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru takvimi ve detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

81 ilde inşa edilecek 250 bin sosyal konut projesi için süreç hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, illerde arazi tespit çalışmalarının yapılması için valiliklere genelge gönderdi. Genelgenin ardından başvuru süreciyle ilgili detaylar merak konusu oldu. TOKİ tarafından yürütülecek projeye başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru şartları ve tarihleriyle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN, TARİH BELLİ OLDU MU, ŞARTLARI NELER?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal konut uygulamalarının hayata geçirileceği belirtildi.

Ancak konut başvuruları tarihi ve şartları için henüz açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

81 İLİN VALİLİĞİNE GENELGE GÖNDERİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla gönderilen genelgede, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi.

Toplu Konut idaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hazırlanan ve Bakan Kurum’un imzaladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgede sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi. Anayasa’daki "konut hakkının" vurgulandığı genelgede, ‘Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler’ hükmü hatırlatıldı.

YENİ KONUTLAR NÜFUSA GÖRE İNŞA EDİLECEK

Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı. Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde talimat verildi.

EĞİM VE ARAZİNİN YERLEŞİME UYGUNLUĞU GÖZETİLECEK

Yazıda yer tespit işlemlerinin detayları şöyle anlatıldı:

"100 konut için imarlı olarak yaklaşık 10 bin metrekare, imarsız olarak yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğünde alan gerekeceği düşünülmekte olup; arazi yapısı, eğim, arazinin yerleşime uygunluk durumu gibi etmenlerle bu büyüklükler artabilecektir. Arsa ya da arazi tespitinde bu büyüklüklerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir."

ALTYAPI VE ULAŞIM OLANAKLARINA YAKIN ALANLAR BELİRLENECEK

Altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, arazi topoğrafyası bakımından konut yapımına uygun olan alanların tercih edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, tarım, orman, sulama bölgesi, sit bölgesi gibi alanları içermeyen arazilerle ilgili bilgilerin toplanıp bakanlığa iletilmesi istendi.

İMAR PLANLARI VE ETÜT RAPORLARI İSTENDİ

Valiliklerden mülkiyet sınırlarının sayısal verileri, var ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli onaylı imar planları, planı bulunmuyor ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli halihazır haritalar, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları, taranmış pafta örnekleri talep edildi.

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