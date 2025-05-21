KOBİ'ler 229 pazarda

Katma değerli üretimin ve ihracatın önemli unsuru olan KOBİ’ler de talep artışıyla birlikte üretimini güçlendirdi. Ar-Ge ve Ür-Ge dönüşümüne ayak uydurmayı başaran firmalar, küresel çaptaki sorunları avantaja çevirdi. KOBİ’lerin bireysel olarak işlerini büyütmelerinin yanı sıra KOSGEB, hem makine parkını geliştiren hem de yurt dışına açılarak ihracata başlayan işletmelere destek sunuyor. Küresel pazarda rekabet edebilmek için gerekli altyapıyı sağlayan işletmeler, inovatif ürünle ihracatı çeşitlendirme ve küresel pazarda kalıcı hale gelme yarışına girişti.





100 BİNDEN FAZLA ŞİRKET İHRACATÇI

Şu anda yaklaşık 228 ülkeye ihracat yapan ve dünya ihracatından aldığı payı yüzde 1’in üzerine çıkaran Türkiye’nin ihracatında KOBİ’ler önemli söz sahibi konumuna geldi. 5 yıl öncesinde yaklaşık 60 bin KOBİ ihracat yaparken, günümüzde bu sayı 100 bin bandına kadar çıktı. KOBİ’lerin yurt dışı satışları 100 milyar dolara doğru hızla ilerliyor. E-ticaret altyapısındaki hızlı gelişimle artık irili ufaklı birçok firma yurt dışına kolayca açılabilme imkanına kavuştu. Bu sayede ürünlerini dünyanın dört bir yanına süratle ulaştırabiliyor. E-ticaret platformlarındaki popülasyonun artmasıyla birlikte, e-ihracat KOBİ’lerin önceliği haline geldi. Türkiye’de ihracatın yaklaşık yüzde 40’lık bölümünü KOBİ ölçeğindeki firmalar yapıyor.





YERLİ ÜRETİMİN PAYI ARTIYOR

Bu havuzda e-ticaret platformları büyük rol oynuyor. Bu platformlarda ayakta kalabilmek için mücadele veren işletmeler son yıllarda ağırlık verdikleri Ar-Ge çalışmalarının sonucunda hem ihracat havuzunu genişletmeyi planlıyor hem de katma değerli ürünle elde ettiği satış gelirlerini artırmayı hedefliyor.





TEŞVİKLER HER YIL ARTIYOR

KOSGEB gibi kurumlar, KOBİ'lerin yurt dışına açılmalarını desteklemek amacıyla çeşitli programları arka arkaya devreye alıyor. Bu destekler, firmaların makine parklarını geliştirmelerine ve ihracat kapasitelerini artırmalarına yardımcı oluyor. Türkiye'nin ihracat hedefleri doğrultusunda, KOBİ'lerin rolü giderek daha da önem kazanıyor. E-ticaretin sunduğu fırsatlar ve devlet destekleriyle, KOBİ'lerin küresel pazarlardaki etkinliği artmaya devam edecek. Bu gelişmeler, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlarken, KOBİ'lerin uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelmelerini destekliyor.



