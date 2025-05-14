KOBİ'lere faizsiz kredi desteği

KOSGEB’in KOBİ’lere yönelik ‘Kapasite Geliştirme Destek Programı’ kapsamında ikinci başvuru dönemi başladı. Programa başvuran işletmelere, 20 milyon TL’ye kadar olan kredilerde 36 aya varan vadeler ve 20 puanlık faiz/kâr payı desteği sağlanıyor. İlk başvuru döneminde 877 işletmenin 19,,4 milyar liralık yatırım projesine destek sağlayan program sayesinde; üretim, istihdam ve ihracatın başrolündeki KOBİ’lerin büyümesi için ciddi kaynak sağlanmış oluyor.





SON GÜN 30 HAZİRAN

Programın temel hedefi, işletmelerin dijitalleşme, verimlilik, sürdürülebilirlik ve ihracat alanlarında rekabet gücünü artırmak. KOSGEB aracılığıyla sağlanacak bu finansman desteği, özellikle sanayide teknolojik dönüşüm ve kapasite artışına katkı sunmayı amaçlıyor. İkinci başvuru dönemi 2 Mayıs 2025 itibarıyla resmen başladı. KOBİ’ler, 30 Haziran 2025 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek. Detaylı bilgilere ve başvuru şartlarına www.kosgeb. gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.





KOSGEB’E KAYIT ŞARTI ARANIYOR

Program, ‘imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri’ sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeleri kapsıyor. Başvuru yapabilmek için işletmelerin, KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması, güncel bir işletme beyanına sahip olması, hızlı büyüyen işletme olması, işletme sınıfının küçük işletme veya orta büyüklükte olması, limitet ya da anonim şirket olarak faaliyet göstermesi kriterlerini karşılaması gerekiyor.





FINANSMAN 20 MILYON LIRAYA KADAR ÇIKIYOR

1 milyon lira alt limitli, 20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için ‘20 puanlık’ faiz desteği sağlanacak. Destek, işletmelerin finansal kuruluşlardan kullandığı kredilerin faiz/kâr payı giderlerini kapsayacak şekilde ‘geri ödemesiz’ olarak sunulacak. Program kapsamında kredi kullanılacak bankalar; Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Ziraat Katılım. Finansman kuruluşa ödenecek taksitler de 3’er aylık dönemler ve eşit tutarlı ödeme biçiminde olacak.



