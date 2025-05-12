Türkiye’de işletmelerin yüzde 99,8’ini oluşturan KOBİ’lerin finansman zorlukları, yeşil mutabakat ve dijital dönüşüm baskısıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde, geleceklerini şekillendirecek dönüşüm adımları atılıyor. Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin, 14 Mayıs'ta Ankara’da gerçekleştirilecek 20. Ulusal ve 1. Uluslararası KOBİ Zirvesi öncesi sorularımızı yanıtladı. Kuleyin, "Türkiye’de KOBİ’ler ekonomimizin belkemiği konumunda. Bu denli kritik aktörlerin küresel ölçekte büyüme fırsatlarını değerlendirmesi, ülke ekonomisinin genel performansı için belirleyici hale geldi. KOBİ’ler büyürse Türkiye büyür. Küresel rekabet koşulları daha da zorlaşırken, bizim de elimizdeki en büyük koz, yenilikçi ve atak KOBİ’lerimiz olacak" bilgisini verdi.