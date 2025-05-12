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KOBİ'ler büyürse Türkiye büyür

KOBİ'ler büyürse Türkiye büyür

Merve Safa Akıntürk
04:0012/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

KOBİ’lerin finansman zorlukları, yeşil mutabakat ve dijital dönüşüm baskısıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde, geleceklerini şekillendirecek dönüşüm adımları atılıyor. TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, "KOBİ’ler büyürse Türkiye büyür. Küresel rekabet koşulları daha da zorlaşırken, bizim de elimizdeki en büyük koz, yenilikçi ve atak KOBİ’lerimiz olacak" dedi.

Türkiye’de işletmelerin yüzde 99,8’ini oluşturan KOBİ’lerin finansman zorlukları, yeşil mutabakat ve dijital dönüşüm baskısıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde, geleceklerini şekillendirecek dönüşüm adımları atılıyor. Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin, 14 Mayıs'ta Ankara’da gerçekleştirilecek 20. Ulusal ve 1. Uluslararası KOBİ Zirvesi öncesi sorularımızı yanıtladı. Kuleyin, "Türkiye’de KOBİ’ler ekonomimizin belkemiği konumunda. Bu denli kritik aktörlerin küresel ölçekte büyüme fırsatlarını değerlendirmesi, ülke ekonomisinin genel performansı için belirleyici hale geldi. KOBİ’ler büyürse Türkiye büyür. Küresel rekabet koşulları daha da zorlaşırken, bizim de elimizdeki en büyük koz, yenilikçi ve atak KOBİ’lerimiz olacak" bilgisini verdi.


DİJİTAL DÜNYAYI KEŞFEDİYORLAR

Türkiye’de KOBİ’lerin çoğunun dijital dünyanın imkanlarını keşfetmeye başladığını ifade eden Kuleyin, "Ancak daha küçük ölçekli veya kırsalda faaliyet gösteren KOBİ’ler yeterli internet altyapısına, teknolojiye veya uzman insan kaynağına sahip olmayabiliyor. İnternet altyapısının ülkenin her köşesinde güçlendirilmesi, bulut teknolojilerine erişimi kolaylaştıracak düzenlemeler, KOBİ’lere uygun yazılım paketleri sunulması gibi adımlar atılmalı. Ayrıca büyük şirketlerin KOBİ’lere mentorluk yapmasını, kendi dijital ekosistemlerine küçükleri de katmalarını teşvik edebiliriz" diye konuştu.


AB PAZARINDA REKABET YİTİRİLMESİN

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın iş dünyası üzerindeki etkisine değinen Kuleyin, KOBİ’lerin sürdürülebilirlik kriterlerine uyum sağlamaması halinde ihracatçı pozisyonunu kaybedebileceği uyarısında bulundu. Zirvede danışma masaları kurulacağını, KOBİ temsilcilerinin, Ticaret Bakanlığı, Eximbank, KOSGEB gibi kurumların uzmanlarıyla doğrudan görüşeceğini aktaran Kuleyin, ihracat stratejilerinden dijitalleşme rehberliğine, yeşil dönüşümden ekonomik güvenliğe kadar her alanda yol haritaları çizileceğini vurguladı.


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