Ön muhasebeye yapay zeka katkısı

Ticaret yapmak isteyen mikro ve KOBİ ölçeğindeki işletmelerin Türkiye’nin yanı sıra globalde de şirket kuruluşundan vergiye kadar olan ihtiyaçlarına dijital çözümler üreten Mükellef, yapay zekâ ile finansal yönetimi kolaylaştıran ön muhasebe çözümlerini Robom ürünü altında topladı. Mükellef, yeni ürünü Robom ile e-fatura, ön muhasebe, risk skorlama, dijital vergi dairesi ve SGK sorgulama yazılımlarını KOBİ’ler için erişilebilir hale getirirken, ticaretle uğraşan mükelleflerin zaman alan işlerine çözüm sunmayı hedefliyor.





FİNANSAL HAREKETLERİ ANALİZ İMKANI SUNUYOR

Yapay zekâ destekli belge okuma özelliğinin yanında tüm ticaret sicil gazetesi verilerinin sorgulanmasını ve izlenmesini, tek tıkla toplu gider ve masraf belgesi yüklenmesini sağlayan Robom, mikro ve KOBİ işletmelere tahsilat ve gelir modelli modüler yapılar sunuyor. Makine öğrenmesi ve veri analitiğiyle otomatik sınıflandırma ve hata tespiti yapabilen Robom; finansal hareketleri analiz ederek, vergi yükümlülüklerini öngörüyor. Öte yandan yapay zekâ destekli sistemiyle gelirgider analizleri yaparak vergi planlaması sağlayan Robom; fatura girişleri, cari hesap işlemleri ve banka mutabakatlarını otomatikleştiriyor.





TEKNOLOJİ GRUBU OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ

Mükellef Kurucu Ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli, dijital muhasebe çözümleri sunan güçlü bir teknoloji grubu inşa etme yolunda kararlılıkla ilerlediklerini belirtti. Mükellef'in 2019’daki ilk adımının ardından, Workhy ile globaldeki ikinci halkayı kurduğunu belirten Açıkelli, “Şimdi Robom ile mikro ve KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolunda güçlü bir adım daha atıyoruz” dedi.



