Üç ilde petrol için kamulaştırma kararı: TPAO'ya Diyarbakır'da 20 yıllık petrol ruhsatı verildi

Ayrıca TPAO'nun Diyarbakır'da bulunan "AR/TPO/K/L45-c1, c2" pafta numaralı petrol arama ruhsatında açılan Varınca-17 kuyusunun lokasyon sahası ve yolu, yer altı petrol boru hattı ile enerji nakil hattı için gerekli olan Diyarbakır'ın Hazro ilçesi, Yazgı köyünde kain 209 ada 25 numaralı parselin 19 bin 686,56 metrekarelik (mülkiyet) ve 6 bin 245,16 metrekarelik (irtifak) ile 209 ada 5 numaralı parselin 2 bin 612,07 metrekarelik (mülkiyet) kısmının kamulaştırılmasına karar verildi.