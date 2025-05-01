Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

09:051/05/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 700 bin varil düştü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 700 bin varil azalarak 440 milyon 400 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 390 bin varil artacağı yönündeydi.


Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 100 bin varil artarak 398 milyon 500 bin varil seviyesinde çıktı.


Öte yandan bu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 4 milyon varil düşüşle 225 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti.


Petrol üretimi arttı


ABD'nin günlük ham petrol üretimi 19-25 Nisan haftasında 5 bin varil artarak 13 milyon 465 bin varil seviyesine yükseldi.


Ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 90 bin varil düşüşle 5 milyon 498 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 572 bin varil artışla 4 milyon 121 bin varil oldu.

EIA'nın Nisan 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 510 bin varil olması bekleniyor.




#ABD
#ABD Enerji Enformasyon İdaresi
#petrol stokları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı İŞKUR 2025: Sağlık Bakanlığı 3658 sürekli işçi alımı hangi illerde olacak, personel alımı kılavuzu yayımlandı mı?