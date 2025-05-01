Turizmde ilk çeyrek rekoru: 9.5 milyar dolar

Yıla 65 milyon turist ve 64 milyar dolar gelir hedefiyle başlayan Türkiye, ilk çeyrekte 8,9 milyon ziyaretçiyi ağırladı. İlk 3 ayda Türkiye’nin turizm geliri geçtiğimiz yılın ilk 3 ayına göre yüzde 5,6 yükselişle 9,5 milyar dolar oldu. Bu tutar, Türkiye’nin ilk çeyreklerde elde ettiği en yüksek turizm geliri olarak kayıtlara geçti.





EN ÇOK TURİST İRAN’DAN

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 9,1 milyon turist ağırlayan Türkiye’de ziyaretçi sayısındaki gerilemeye rağmen gelirlerin artması, gecelik harcamalardaki yükselişten ve turistlerin daha uzun süre kalmasından kaynaklandı. Türkiye’ye ilk çeyrekte en çok turist gönderen ülke 733 binle İran olurken, bu ülkeyi 601 binle Rusya ve 572 binle Almanya izledi. Bulgaristan 506 bin ziyaretçiyle dördüncü sırada yer alırken, İngiltere 304 bin turistle beşinci oldu.





GECELİK HARCAMA 116 DOLARA YÜKSELDİ

Turizmde ilk çeyrek verilerini İstanbul’da düzenlenen toplantıda kamuoyuyla paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2017’nin aynı döneminde 4,8 milyon olan turist sayısı 2024’te 9,1 milyona yükseldi. Bu yıl ise şubat ayının 28 çekmesi yüzde 3,5, Ramazan'ın marta denk gelmesi bazı bölgelerde yüzde 20’ye varan rezervasyon düşüşüne neden oldu” dedi. Ersoy, 2017’de 75 dolar olan kişi başı gecelik gelirin, geçtiğimiz yıl sonunda 108 dolara bu yılın ilk çeyreğinde ise 116 dolara çıktığını açıkladı. Bu yükselişte nitelikli turist sayısının artmasının etkili olduğunu belirten Ersoy, ortalama kalış süresinin de beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini söyledi.





ZİYARETÇİ SAYISINDA İLK 4’E GİRDİK

Bakan Ersoy, 2017 sonunda Türkiye’nin ziyaretçi sayısında 8'inci sırada yer aldığını dile getirirken, 2023 yılında 5’inci sıraya yükseldiğini ve Dünya Turizm Örgütü'nün mevcut verilerine göre geçtiğimiz yıl sonu ise 62,3 milyon ziyaretçiyle 4'üncü sıraya yükseldiğini belirtti. Yıl sonu hedefinin 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, “İlk çeyreğinde ulaşılan gelir, bu hedeflerle tam bir paralellik gösteriyor. Rezervasyonlar yıl sonu ortalamasının üzerinde geliyor. Nisan ayı çok iyi başladı ve yüzde 6 büyüme ile tamamlanması bekleniyor” ifadelerini kullandı.





KÜLTÜR YOLU FESTIVALI 20 ŞEHRE UZANACAK

Türkiye Kültür Yolu Festivali hakkında detayları paylaşan Mehmet Nuri Ersoy, “Bu yıl 5'incisini gerçekleştiriyoruz. Manisa, Malatya, Mardin ve Kayseri'yi ekleyerek 20 şehre çıkıyor. Adana ile 5 Nisan'da başladı. 10 Kasım'da Antalya ile final yapacağız” dedi. Organizasyonun 219 gün süren dünyanın en uzun festivali olduğunu dile getiren Ersoy, şöyle konuştu: “Kültür Yolu Festivali 7'den 70'e her yaş grubunda, her kesimden vatandaşa hitap eden bir etkinlikler silsilesi. Pablo Picasso sergisini bu yıl Anadolu'da tam 7 şehirde Adana, Bursa, Van, Kayseri, Antep, Mardin ve Diyarbakır'da sanat severlerle buluşturacağız.”



