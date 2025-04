Bakan Ersoy: İlk çeyrek itibarıyla 2025'te turizmde rekor gelir seviyesine ulaştık

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu sene 5 Nisan'da Adana ile başladığını ve 10 Kasım'da Antalya ile sona ereceğini belirten Ersoy, "219 günlük dünyanın en uzun festivalinden bahsediyoruz. 2022 itibarıyla Avrupa Festivaller Birliğine üye olarak kabul edilmişti. Festival, 7'den 70'e her yaş grubunda her kesimden vatandaşa sanatın her türlüsüyle hitap edebilen bir etkinlikler silsilesi" diye konuştu.