Bakan Ersoy duyurdu: Roma'daki Göbeklitepe sergisine 6 milyonu aşkın ziyaretçi

"Tabii sadece reklam olarak yapmıyoruz bunu. Biz bunu markalaşma olarak da yapıyoruz. Yani sizin bizim şimdi ürünlerimiz var. Efes de bizim ürünümüz. Baktığınız zaman Hierapolis de bizim ürünümüz ama Göbeklitepe de ürünümüz. Ve burası, bizim dünyadan ayrıştığımız bir yer. Şimdi İngiltere'de baktığınız zaman Stonehenge en eski gibi gözüküyor ama 2 bin 500 yıllık. Biz 12 bin yıllık bir yerleşim noktasından bahsediyoruz. (Göbeklitepe) Markalaşması gereken ürünlerimizin başında geliyor aslında baktığınız zaman."