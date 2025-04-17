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Bakan Ersoy duyurdu: Roma'daki Göbeklitepe sergisine 6 milyonu aşkın ziyaretçi

Bakan Ersoy duyurdu: Roma'daki Göbeklitepe sergisine 6 milyonu aşkın ziyaretçi

13:4417/04/2025, Perşembe
AA
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'nın başkenti Roma'da 24 Ekim 2024'te açılan 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi' isimli sergiyi bugüne kadar 6 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapılarından Kolezyum'da yaklaşık 6 aydır devam eden "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisini dün ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada hem serginin getirilerini hem de devam eden tarihi eserlerin iade süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy, Kolezyum'da 24 Ekim 2024'te açılan Göbeklitepe sergisinin başarısından memnuniyet duyduğunu belirterek,
"Yaklaşık 6 aylık bir süreden bahsediyoruz. 6 milyondan fazla ziyaretçi aldı şu ana kadar. Bir hafta daha buradayız biliyorsunuz. Muhtemelen 6,4 milyon ziyaretçiyle kapatacağız"
dedi.
Kolezyum'daki serginin Göbeklitepe'ye katkısını sayısal verilerle örneklendiren Ersoy,
"Bizce çok başarılı oldu. Biz 2019'da biliyorsunuz Göbeklitepe'de sergi gezi alanlarını ziyarete açtık. 6 yıllık sürede 4 milyondan fazla ziyaretçi aldık. Şimdi 6 ayda 6 milyondan fazla ziyaretçi almış oluyoruz. O yüzden aslında çok önemli"
diye konuştu.
Ersoy, serginin İtalya özelindeki katkısına değinerek,
"Bir, İtalya bizim kaynak turist pazarımız. Yani bize ziyaretçi sağlayan kaynak pazarlarımızdan biri. 2022 itibariyle pandemiden sonra yaptığımız tanıtım ve markalaşma faaliyetleri sayesinde çok ciddi artışlarla karşılaşıyoruz. 2022 yılında 420 bin ziyaretçi almıştık. 2023'te bu sayıyı 600-605 bin civarlarına çıkarttık. Geçen sene 720 bin sayılarına geldik. Bu sene de Göbeklitepe sergisinden sonra çok ciddi bir artışla karşılaşıyoruz. Muhtemelen 900 bin rakamlarını da geçeceğiz gibi gözüküyor bu sene. Yani aslında yaptığımız yatırımların karşılıklarını fazlasıyla alıyoruz gibi. Ama bu sadece İtalya kısmı
" ifadelerini kullandı.
Kolezyum'daki Göbeklitepe sergisinin küresel ölçekteki katkısına dikkati çeken Ersoy,
"Göbeklitepe'nin tabii Kolezyum'da olmasının çok daha büyük avantajı var. Kolezyum mesela günde 60 binden fazla ziyaretçi alan bir yerden bahsediyoruz. Ama hedef odaklı düşünecek olursanız Kolezyum tarihe, kültüre meraklı turistin ziyaret ettiği Avrupa'nın en cazibe noktalarından biri. Ve bir ücret ödeyerek yani ücret ödemeye razı olarak bu noktaya geliyorlar. O açıdan da bizim için çok önemli bir hedef nokta. Hedef odaklı bir markalaşma çalışması için en doğru yerlerden biri"
şeklinde konuştu.

Ersoy, dünyaca ünlü simge bir anıtta böyle bir serginin aynı zamanda önemli bir reklam olup olmadığı sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Tabii sadece reklam olarak yapmıyoruz bunu. Biz bunu markalaşma olarak da yapıyoruz. Yani sizin bizim şimdi ürünlerimiz var. Efes de bizim ürünümüz. Baktığınız zaman Hierapolis de bizim ürünümüz ama Göbeklitepe de ürünümüz. Ve burası, bizim dünyadan ayrıştığımız bir yer. Şimdi İngiltere'de baktığınız zaman Stonehenge en eski gibi gözüküyor ama 2 bin 500 yıllık. Biz 12 bin yıllık bir yerleşim noktasından bahsediyoruz. (Göbeklitepe) Markalaşması gereken ürünlerimizin başında geliyor aslında baktığınız zaman."


#Göbeklitepe
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#Kültür ve Turizm Bakanlığı
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