Bakan Ersoy duyurdu: Roma'daki Göbeklitepe sergisine 6 milyonu aşkın ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'nın başkenti Roma'da 24 Ekim 2024'te açılan 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi' isimli sergiyi bugüne kadar 6 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.
İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapılarından Kolezyum'da yaklaşık 6 aydır devam eden "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisini dün ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada hem serginin getirilerini hem de devam eden tarihi eserlerin iade süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ersoy, dünyaca ünlü simge bir anıtta böyle bir serginin aynı zamanda önemli bir reklam olup olmadığı sorusuna, şu yanıtı verdi: