Bursalılar iki tiyatro oyunuyla buluştu: Profesyonel ve Yeşil Çam tiyatro oyunu sahnelendi

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Profesyonel" oyununu Duşan Kovaçeviç kaleme aldı, Başar Sabuncu ve Bilge Emin çevirmenliğini üstlendi ve Işıl Kasapoğlu yönetti. İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncuları Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli, Cenap Oğuz ve Bülent Emin Yarar'ın sergilediği performans sanatseverlerden tam not aldı. Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncular uzun süre alkışlandı.