Adana Tiyatro Festivali başlıyor

Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “Devlet Tiyatroları-Sabancı 24. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali” bu akşam başlıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek etkinliğin ilk günü Hollanda Close Act Tiyatrosu, Uğur Mumcu Meydanı’nda gösteri sunacak. 27 Nisan’a kadar Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Kayseri, Konya, Diyarbakır, Sivas, Trabzon ve Van devlet tiyatroları, Kocaeli Şehir Tiyatrosu ile bazı özel tiyatrolar çeşitli oyunlarını sahneleyecek. Yurt dışından da Hollanda, Fransa, Gürcistan, Almanya, Polonya, İspanya, Kazakistan ve Brezilya tiyatro grupları sanatseverlerle buluşacak.