Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Adana Tiyatro Festivali başlıyor

Adana Tiyatro Festivali başlıyor

04:001/04/2025, Tuesday
G: 1/04/2025, Tuesday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Festival boyunca yazarlık, Karagöz yapım ve oynatımı, sihirli şapkalar ve çocuklarla resim atölyeleri de yapılacak.
Festival boyunca yazarlık, Karagöz yapım ve oynatımı, sihirli şapkalar ve çocuklarla resim atölyeleri de yapılacak.

Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “Devlet Tiyatroları-Sabancı 24. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali” bu akşam başlıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek etkinliğin ilk günü Hollanda Close Act Tiyatrosu, Uğur Mumcu Meydanı’nda gösteri sunacak. 27 Nisan’a kadar Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Kayseri, Konya, Diyarbakır, Sivas, Trabzon ve Van devlet tiyatroları, Kocaeli Şehir Tiyatrosu ile bazı özel tiyatrolar çeşitli oyunlarını sahneleyecek. Yurt dışından da Hollanda, Fransa, Gürcistan, Almanya, Polonya, İspanya, Kazakistan ve Brezilya tiyatro grupları sanatseverlerle buluşacak.

#Adana
#tiyatro
#festival

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL 3. dönem ara sınav takvimi: Açık lise sınavları ne zaman yapılacak?