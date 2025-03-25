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Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 7 Nisan’da

Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 7 Nisan’da

04:0025/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Etkinlikte ayrıca çocuk oyunları ve atölyeler de düzenlenecek.
Etkinlikte ayrıca çocuk oyunları ve atölyeler de düzenlenecek.

Devlet Tiyatroları'nın (DT) 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 7-16 Nisan tarihleri arasında Bursa’da sanatseverlerle buluşacak. Devlet Tiyatroları'nın 11 bölgeden 28 oyunla ev sahipliği yaptığı festivalde, 10 gün boyunca 12 sahnede, 35 oyun ve toplamda 78 temsil sahnelenecek. Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Bulgaristan ve Romanya’dan gelen 7 oyunla Balkan coğrafyasının kültürel derinliği ve sahne sanatlarındaki çeşitliliği tiyatroseverlere aktarılacak. Etkinlikte ayrıca çocuk oyunları ve atölyeler de düzenlenecek. Basın toplantısında konuşan Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, festivale 12’nci kez ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Yılmaz, festival kapsamında tiyatro dünyasına uzun yıllar emek veren isimleri onurlandırmak amacıyla verilen “Emek Ödülü”nün bu yıl Ayşe Emel Mesci’ye takdim edileceğini sözlerine ekledi.


#Balkan
#Tiyatro
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