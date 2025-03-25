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Dizi oyuncuları "Külliye’de Ramazan"a katıldı

Dizi oyuncuları "Külliye’de Ramazan"a katıldı

04:0025/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanlığı'nın ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT’nin katkılarıyla düzenlenen “Külliye’de Ramazan” programı 25. gününde sürüyor.
Cumhurbaşkanlığı'nın ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT’nin katkılarıyla düzenlenen “Külliye’de Ramazan” programı 25. gününde sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “Külliye’de Ramazan” etkinlikleri kapsamında, “Kuruluş Osman” ve “Vefa Sultan” dizilerinin yapımcı ve oyuncuları, sevenleriyle buluştu.

Cumhur-başkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen “Kuruluş Osman” dizisi imza günü ve söyleşi etkinliği, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ile “Bala Hatun” karakterini canlandıran Özge Törer, “Boran Alp” karakterini canlandıran Yiğit Uçan, “Cerkutay Alp” karakterini canlandıran Çağrı Şensoy ve “Alaeddin Bey” karakterini canlandıran Faruk Aran’ın katılımıyla gerçekleşti. Beştepe Millet Sergi Salonu’nda ise “Vefa Sultan” dizisi oyuncuları İsmail Ege Şaşmaz ve Merve Üçer, düzenlenen imza gününde sevenleriyle bir araya geldi.


#Külliye'de Ramazan
#dizi
#oyuncu

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