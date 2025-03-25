Dizi oyuncuları "Külliye’de Ramazan"a katıldı

Cumhur-başkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen “Kuruluş Osman” dizisi imza günü ve söyleşi etkinliği, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ile “Bala Hatun” karakterini canlandıran Özge Törer, “Boran Alp” karakterini canlandıran Yiğit Uçan, “Cerkutay Alp” karakterini canlandıran Çağrı Şensoy ve “Alaeddin Bey” karakterini canlandıran Faruk Aran’ın katılımıyla gerçekleşti. Beştepe Millet Sergi Salonu’nda ise “Vefa Sultan” dizisi oyuncuları İsmail Ege Şaşmaz ve Merve Üçer, düzenlenen imza gününde sevenleriyle bir araya geldi.