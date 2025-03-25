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Bağımlılıkla mücadele edenlerden sergi

Bağımlılıkla mücadele edenlerden sergi

04:0025/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Eserler ve resimler 28 Mart’a kadar Ördekli Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.
Eserler ve resimler 28 Mart’a kadar Ördekli Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

Bursa Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi ve Bursa Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) danışanları ve personelinin eserlerinden oluşan “Kil ve Tuval Umutla Hayal” adlı karma sanat sergisinin açılışı yapıldı. Ördekli Kültür Merkezi’ndeki açılışta konuşan Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, bağımlılıkların çağın en önemli problemlerinden biri olduğunu söyledi.

Bağımlılıkla mücadele edenlerin sanata yönelmesinin rehabilitasyonun en önemli parçası olduğunu ifade eden Altun, “İnsandaki bu başarmışlık duygusu aslında bağımlılığın tedavisinde de son derece önemli. Hepinizi tebrik ediyorum” dedi. Yeşilay yardımıyla bağımlılıkla mücadele eden vatandaşlar ile onlara yardımcı olan personelinin kille yaptıkları eserler ve resimler 28 Mart’a kadar Ördekli Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.


#bağımlılık
#sergi
#Bursa

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