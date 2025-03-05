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Arter’den yeni sergi

Arter’den yeni sergi

04:005/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Arter, Alman sanatçı Franz Erhard Walther’in Türkiye’deki ilk kapsamlı kişisel sergisini izleyiciyle buluşturdu.

Sanatçının 1958 tarihli aynı isimli yapıtından yola çıkan Heykel Olma Teşebbüsü başlıklı sergi, Walther’in beden, eylem ve heykel arasında ördüğü ilişkilere odaklanıyor. Küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği sergide, sanatçının 1960’lardan bu yana ağırlıklı olarak kâğıt, baskı, boya ve kumaş kullanarak ürettiği yapıtları Arter’in 4. ve 3. kat galerilerinde izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Sanatseverleri, heykeli alışılmış tanımlardan uzak bir biçimde, bedensel eylemler ve hayal gücü aracılığıyla deneyimlemeye davet eden Heykel Olma Teşebbüsü sergisi, 5 Ekim’e kadar Arter’de ziyaret edilebilir.



#Aktüel
#Sergi
#Hayat

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