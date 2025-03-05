Arter’den yeni sergi

Sanatçının 1958 tarihli aynı isimli yapıtından yola çıkan Heykel Olma Teşebbüsü başlıklı sergi, Walther’in beden, eylem ve heykel arasında ördüğü ilişkilere odaklanıyor. Küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği sergide, sanatçının 1960’lardan bu yana ağırlıklı olarak kâğıt, baskı, boya ve kumaş kullanarak ürettiği yapıtları Arter’in 4. ve 3. kat galerilerinde izleyicilerin beğenisine sunuluyor.