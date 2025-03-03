Bağımlılığı karikatür ile anlattılar

Bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan Yeşilay’ın düzenlediği Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nda kazananlar ödüllerine kavuştu. 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen yarışmaya, 53 ülkeden 649 karikatürist başvurdu. Bin 165 eserin değerlendirildiği yarışmanın teması ise “Bir kişi oynar, herkes kaybeder” oldu. Temayla, kumar bağımlılığının sadece bireysel değil, toplumsal bir halk sağlığı sorunu olduğuna vurgu yaparak, ailenin ve çevrenin bu bağımlılıkla mücadeledeki kritik rolüne dikkat çekildi.
ESERLER RAMİ’DE SERGİLENECEK
Sanatın gücünü kullanarak kumar bağımlılığına karşı bilinç oluşturmayı amaçlayan yarışmada birincilik ödülü Fransa’dan Jean-Loic Belom’un, ikincilik ödülü Mümin Bayram’ın, üçüncülük ödülü ise Polonya’dan Grzegorz Szumowski’nin oldu. Başarı Ödülleri Muhammed Şengöz, Hasan Ceylan, Kürşat Zaman’a verilirken; Mazhar Osman Özel Ödülü Necdet Yılmaz ‘a takdim edildi. 16 Yaş Altı Kategori Ödülleri’nde ise Zeynep Irmak Yaman, Defne Yıldız, Umut Poyraz Geyik ve Irmak Oruç ödüllendirildi. Yarışmada ödül kazanan ve sergilenmeye değer görülen eserler, 7 Mart’a kadar Rami Kütüphanesi’nde görülebilir.