Bağımlılığı karikatür ile anlattılar

Bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan Yeşilay’ın düzenlediği Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nda kazananlar ödüllerine kavuştu. 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen yarışmaya, 53 ülkeden 649 karikatürist başvurdu. Bin 165 eserin değerlendirildiği yarışmanın teması ise “Bir kişi oynar, herkes kaybeder” oldu. Temayla, kumar bağımlılığının sadece bireysel değil, toplumsal bir halk sağlığı sorunu olduğuna vurgu yaparak, ailenin ve çevrenin bu bağımlılıkla mücadeledeki kritik rolüne dikkat çekildi.