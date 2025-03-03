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Ramazan İstanbul Havalimanı’nda başka

Ramazan İstanbul Havalimanı’nda başka

04:003/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İGA İstanbul Havalimanı, Ramazan ayının ruhunu misafirleriyle paylaşmak için bu yıl da Ramazan Köyü kurdu.

Dış Hatlar alanında Ramazan kültürünü tanıtmak amacıyla kurulan köyde, iftar sofralarından, çocuk atölye alanlarına, Hacivat-Karagöz gösterilerinden ebru ve hat atölyelerine, dijital galaksi deneyiminden VR uzay yolculuğuna kadar pek çok etkinlik yolcuları bekliyor. Ramazan için hazırlanan özel alanda bir ay boyunca yolculara pamuk şeker, reyhan şerbeti ve Osmanlı macunu gibi geleneksel tatlar ikram edilecek. İç hatlarda da çocuklar için boyama ve origami atölyelerinden müzik dinletilerine kadar birçok etkinlikle yolcular, uçuş öncesinde keyifli vakit geçirecek. Geleneksel sanatlarla da tanışacak yolcular, holografik Karagöz-Hacivat gösterileri, modern teknolojinin geleneksel anlatı sanatlarıyla nasıl buluştuğunu gözler önüne serecek.



#Aktüel
#Hayat
#Ramazan
#İGA

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