Ramazan İstanbul Havalimanı’nda başka

Dış Hatlar alanında Ramazan kültürünü tanıtmak amacıyla kurulan köyde, iftar sofralarından, çocuk atölye alanlarına, Hacivat-Karagöz gösterilerinden ebru ve hat atölyelerine, dijital galaksi deneyiminden VR uzay yolculuğuna kadar pek çok etkinlik yolcuları bekliyor. Ramazan için hazırlanan özel alanda bir ay boyunca yolculara pamuk şeker, reyhan şerbeti ve Osmanlı macunu gibi geleneksel tatlar ikram edilecek. İç hatlarda da çocuklar için boyama ve origami atölyelerinden müzik dinletilerine kadar birçok etkinlikle yolcular, uçuş öncesinde keyifli vakit geçirecek. Geleneksel sanatlarla da tanışacak yolcular, holografik Karagöz-Hacivat gösterileri, modern teknolojinin geleneksel anlatı sanatlarıyla nasıl buluştuğunu gözler önüne serecek.