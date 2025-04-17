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Samsun Şehir Kütüphanesi yüzde 38'e ulaştı: Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri olacak

Samsun Şehir Kütüphanesi yüzde 38'e ulaştı: Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri olacak

08:4717/04/2025, Perşembe
IHA
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Kütüphane, tamamlandığında bin 98 oturma alanı ve 525 bin kitap kapasitesi ile hizmet verecek.
Kütüphane, tamamlandığında bin 98 oturma alanı ve 525 bin kitap kapasitesi ile hizmet verecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum ilçesinde yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri olacak Samsun Şehir Kütüphanesi projesinde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 38'e ulaştı.

Eski Türk-İş Eğitim Merkezi'nin bulunduğu 5 bin 200 metrekarelik arsa üzerine inşa edilen ve toplamda 27 bin 570 metrekare kapalı alana sahip olan proje, 3 bodrum kat, 1 zemin kat, 5 normal kat ve 1 teknik kattan oluşmak üzere toplam 10 katlı olarak planlandı. Tamamlandığında bin 98 oturma alanı ve 525 bin kitap kapasitesi ile hizmet verecek olan kütüphane; kitaplıklar, serbest çalışma alanları, toplantı ve seminer salonları, çocuk kütüphanesi, sergi salonları, etkinlik atölyeleri, bireysel ve grup çalışma alanları, medya gösteri alanları, hobi alanları, araştırma merkezi, görme engelliler için okuma salonu, kafe, restoran ve bahçe etkinlik alanları gibi pek çok fonksiyonel birimi bünyesinde barındıracak. Kaba inşaatı tamamlanan projede, şu anda dış cephe kaplama çalışmaları sürüyor.


Proje, uluslararası alanda da takdir topladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2023 International Property Awards (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) Yarışması'nda "Avrupa'nın En İyi Kamu Binası Mimarisi" ödülüne layık görüldü.



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