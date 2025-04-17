Albayrak Grubu Hat Eserleri İtalya'ya uzandı: Bakan Ersoy Roma'da açılışını yaptı

Açılış töreninde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Vatikan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Neslihan Altay, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Yunus Emre Enstitüsü Prf. Dr. Abdurrahman Aliy, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi , Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Yeni Şafak Yabancı Diller Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ömer Kablan ve hattat İbrahim Şengül katıldı. Açılışı büyük bir ilgiyle karşılanan sergi 19 Nisan tarihine kadar sanatseverleri ağırlayacak.









Bakan Ersoy, konuşmasında, "Hat sanatının büyülü dünyasının kapılarını Roma'da, İtalya'da sanatseverlere açıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.





Hat sanatının izinde Roma’da bir buluşma

Geleneksel sanatların yaşatılması, geliştirilmesi ve dünyanın farklı coğrafyalarında tanıtılmasının, bakanlık olarak her zaman öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Ersoy, "Çünkü, bugün dünyanın farklı bölgelerinde insanların yaşadığı acılar, geleneksel sanatları ortaya çıkaran ruha her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Hoşgörüyü ve adaleti temel alan medeniyetimizin estetik bir ifadesi olan geleneksel sanatlarımız, aynı zamanda insanlığın bugün ihtiyaç duyduğu ruhu yansıtan bir özelliğe sahiptir. Şu anda açılışını gerçekleştirdiğimiz sergide yer alan hat örnekleri incelendiğinde de bu estetik anlayış çok net olarak görülür" diye konuştu.

Tüm değerli hat örneklerinin kendilerine bir şeyler söylediğini belirten Ersoy, "Bu açıdan hat sadece düz bir yazı değildir. Aynı zamanda harflerin konuştuğu, derin anlamı olan bir sanat eserine dönüştüğü, kelimelerin yeni anlamlar bulduğu bir ifade biçimidir. Hattatlarımızın büyük bir titizlik ve sabır göstererek tamamladığı hat eserlerinde bulunan tüm kıvrımlar dahi bize bir şey söyler. Modern hayatın içinde hızla koşturan, hareket halinde olan insana durup, kendi varlığı üzerine düşünmesi gerektiğini hatırlatır. Hat bize bizi anlatır" ifadelerini kullandı.

'Albayrak Hüsn-ü Hat Sergisi, önemli bir koleksiyon teşkil ediyor'

Bakan Ersoy, Albayrak Grubu'nu eşsiz mirasa sahip çıktıkları için tebrik ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşte bu sebeple Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak geleneksel Türk-İslam sanatlarının en seçkin örneklerinden biri olan hat sanatına dönük desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Geleneksel sanatlarımızı tüm dünyada etkin bir şekilde tanıtmayı sürdüreceğiz. Bu çerçevede hem ülkemiz içinde hem de yurtdışındaki Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinin birçoğunda başarılı şekilde gerçekleştirilen Albayrak Hüsn-ü Hat Sergisi, içerdiği birbirinden değerli hat örnekleriyle bu sanat ve derinliği hakkında önemli bir koleksiyon teşkil etmektedir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

'Daha yükseklere taşıma gayretindeyiz'

Sergide koleksiyonları sergilenen Albayrak Medya Grup Pazarlama Genel Müdürü Hanönü de Roma'da YEE'nin tarihi mekanında böyle bir sergi açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





Hanönü, "Albayrak Grubu olarak bu iki ülke arasındaki kültür ve sanat alanındaki işbirliğimizin daha yukarıya taşınması için buradayız ve bunu daha yükseklere taşıma gayretindeyiz. Her sene farklı bir temayla çıkan Albayrak hat koleksiyonu, bugün dünyanın dört bir yanında milyonları aşan sanatseverlerle buluşmuş durumda" ifadelerini kullandı.





Hanönü, desteklerinden ötürü Bakan Ersoy'a ve katkı sunanlara teşekkür etti.





Açılış konuşmalarının ardından Bakan Ersoy, sergilenen 18 eseri tek tek incelerken, eserlere dair bilgi aldı.

Yunus Emre Enstitüsü ile kültürel köprüler

Yunus Emre Enstitüsü, dünyanın dört bir yanında Türk kültürünü tanıtmak ve dost halklar ile kültürel bağları güçlendirmek amacıyla yürüttüğü faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Roma’daki sergi, hem geleneksel Türk-İslam sanatlarının yaşatılması hem de Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel alışverişe katkı sunma amacı taşıyor.



